350,00 €

Criadas em colaboração com o designer de moda Jerry Lorenzo da Fear of God, as sapatilhas de basquetebol Nike Air Fear of God combinam atributos de desempenho comprovado com o estilo urbano e desportivo do calçado de luxo. Inseridas na coleção Air Fear of God de Lorenzo, as Air FOG1 estão preparadas para o jogo com uma parte superior de camurça e malha, amortecimento Zoom Air e vários atacadores para oferecer diversidade.