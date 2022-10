Aqueles que se movimentam na cidade vivem num permanente estado de mudança. Desde enfrentarem trânsito inesperado até terem de se adaptar a mudanças súbitas no estado do tempo, é fundamental ter capacidade de adaptação rápida no momento. As Nike Adapt Huarache foram concebidas para se adaptarem a todos os teus movimentos e incluem um sistema ativador de atacadores regulável que garante um ajuste firme.

Tal como o calçado Adapt do passado, as Adapt Huarache são compatíveis com a Nike Adapt App. Estabelece ligação com o Apple Watch para aumentares ou reduzires facilmente o ajuste a partir do teu pulso. Além disso, podes ajustar instantaneamente as sapatilhas utilizando apenas a tua voz com cinco atalhos diferentes da Siri.

Quando calças as sapatilhas pela primeira vez, a aplicação cria dois modos: um ideal para atividades e outro ideal para momentos de descontração. Verifica a autonomia, altera as luzes, define um ajuste mais apertado quando estás em movimento e muito mais.