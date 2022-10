Inspiradas nas Air Huarache de 1992 da Nike, as sapatilhas têm o toque leve do ícone, mas inovam no ajuste com um sistema de cabos exposto que funciona em conjunto com um sistema ativador de atacadores alojado na sola intermédia. Com o futuro na ponta dos teus dedos, podes apertar ou desapertar as sapatilhas com o toque de um botão localizado na lateral da sola intermédia de cada sapatilha.