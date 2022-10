As rãs são anfíbios, o que significa que conseguem viver em terra e na água, ao contrário dos humanos. Isto é, a menos que te equipes com as ACG AO para caminhadas, que são também uma espécie de anfíbio.

Estas derradeiras sapatilhas para caminhadas de verão foram concebidas de forma inovadora para poderem ser totalmente submersas em água e voltarem a terra firme sem prejudicar a tua passada. As AO incluem também elementos essenciais para caminhares durante todo o dia, como uma unidade Zoom Air almofadada no calcanhar, um sistema de atacadores de fecho rápido revestido por um bolso de malha para reduzir emaranhamentos e um molde Trailframe para proteger melhor os teus pés contra a pressão irregular das pedras.

No entanto, como é que passas do lago para o trilho sem qualquer tipo de sistema de secagem envolvido? Repara como os pequenos orifícios na sola intermédia expelem o excesso de água a cada passo. A água que entra sai. É simples. Tudo isto faz parte do ecossistema do "All Conditions Gear" (equipamento para todas as condições) e todas as condições quer mesmo dizer todas as condições.