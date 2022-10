Na cidade ou na floresta, é sempre bom manter os pés protegidos. Pode acontecer muita coisa no exterior, desde pedras pontiagudas a chuvadas, e precisas de proteção para os teus pés. É por isso que estas Mountain Fly foram pensadas e concebidas para proteger os teus pés de praticamente tudo.



A membrana GORE-TEX na parte superior adiciona respirabilidade e proporciona a melhor impermeabilização da indústria. Na ausência do material GORE-TEX, a borracha resistente ajuda a proteger contra tudo. A mesma borracha resistente envolve o dedo grande do pé para uma proteção de alta qualidade e utiliza saliências espessas em V numa sola exterior aderente para máxima aderência e propulsão. O suporte de tornozelo flexível evita a entrada de detritos, enquanto os elementos com integração de design refletor no calcanhar e no revestimento dos atacadores ajudam a melhorar a visibilidade à noite. O ingrediente secreto encontra-se na sola intermédia React amortecida, onde uma placa de fibra de carbono, retirada das Vaporfly 4% vanguardistas, acompanha o comprimento das sapatilhas para garantir rigidez para resistência e, ao mesmo tempo, proteger de superfícies duras e irregulares. Para completar, a paleta de cores em prateado metalizado acrescenta estilo a umas sapatilhas funcionais.