Podes fazer praticamente tudo nestas sapatilhas, incluindo deixar o teu emprego, escalar uma montanha e fugir de ursos. Contam com uma tração tipo "monster-truck" e um sistema de atacadores antideslizante para que possas atacar o trilho sem que os teus tornozelos sejam atacados. Com um desempenho próprio para trilhos e um estilo remetente aos anos 90, as ACG Dog Mountain são ideais para o exterior e para os mais aventureiros.