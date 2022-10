The Paris Department foi um de vários eventos em todo o mundo a celebrar a criatividade através de um olhar centrado no design das Nike Air Max. Este dia de aulas e workshops, conduzido pelos designers da Nike e amigos da marca, teve como objetivo inspirar a nova geração de criadores parisienses.



Os participantes tiveram a oportunidade de trabalhar num conceito para os seus próprios designs das Air Max e, em seguida, deram vida às suas ideias no local utilizando os materiais e as ferramentas à sua disposição.



Neste episódio da série Access All Areas, Lou Matheron, vencedora do Paris On Air 2018, leva-nos aos bastidores deste evento exclusivo.