The London Department

Munidos de uma descrição das suas narrativas, os estudantes aprenderam a transformar fibras em fios, aplicar técnicas de tricô e entrançamento em diferentes designs, criar diferentes gradientes com tinta e, finalmente, a fechar os atacadores finalizados com uma pistola de ar quente.

Os estudantes de 17 anos foram buscar inspiração a várias fontes. No caso da Hannah e do Reynold, a inspiração veio do céu soalheiro e do nascer do sol, respetivamente. O Robinson inspirou-se na sua cidade à noite, particularmente no céu escuro e na iluminação pública, enquanto o vibrante bairro multicultural da Agape a levou a utilizar cores mais vivas. Os restantes estudantes inspiraram-se em objetos que estavam por perto, como o Jay, que se baseou nas Air Max 90 Off-White que estava a usar.