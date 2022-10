The Berlin Department é um curso de design com aulas e workshops apresentados por designers da NIKE e amigos da marca. O objetivo da experiência NIKE ON AIR consiste em apoiar a comunidade jovem de design em Berlim. Os participantes ouviram as ideias da equipa de design global da Nike e de amigos da marca e foram postos à prova no workshop ON AIR ao criar os seus próprios conceitos de sapatilhas. Este episódio da série Access All Areas ("Acesso a Todas as Áreas") leva-te aos bastidores para obteres uma amostra exclusiva do que se passou em Berlim.