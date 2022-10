No campus da Nike, em Beaverton, Don decidiu combinar a parte frontal e a parte superior das Air Jordan 1, a tira da parte central do pé e os ilhós das Nike Air Alpha Force Low e a sola intermédia, a proteção do calcanhar, o estampado de elefante e a sola exterior das Air Jordan 3."Criámos o conjunto no campus, nesse dia. Saímos dessa reunião com a base da amostra".



A junção da tira e dos ilhós das Nike Air Alpha Force Low remete para um capítulo menos conhecido da história da Jordan. O MJ utilizou as Alpha Force in 1988, entre as Air Jordan 2 e as 3. Lançou as Air Jordan 3 apenas uma semana depois. As primeiras Jordan tiveram sempre uma biqueira simples", explica Don. A marca Jordan ainda não usava uma tira nessa altura. A nova geração gosta de agitar as coisas e foi por isso que decidimos incluí-la".