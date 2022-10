Inside the Vault

Criada por basquetebolistas para basquetebolistas, o Quai 54 tem sido um pilar dos verões parisienses desde 2003. A marca Jordan associou-se oficialmente ao torneio em 2007 numa parceria revolucionária não só por ser a primeira da Jordan com uma entidade de fora dos EUA, mas também por ser a primeira vez que a marca estava ligada a um torneio de basquetebol de rua.



O Quai 54 continua a desempenhar um papel importante tanto na comunidade de basquetebol como na cultura urbana de Paris, homenageando sempre as suas origens africanas com orgulho.



Aqui, Thibaut de Longeville, um dos criadores do evento, partilha alguns detalhes sobre as coleções Jordan x Quai 54 anteriores.