Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Open • Closes at 21:30

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Store Hours

Sun - Thu: 10:00 - 21:30
Fri: 09:00 - 14:00
Sat: 10:00 - 22:00

Services

  • Sale 24/7

    Sale 24/7

    Save big at any time online.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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