  1. Black Friday Promotion
    2. /
  2. Klær

Nike Black Friday Clothing Deals 2025

Hettegensere og pullovereJakker og vesterSports BH-er
Kjønn 
(0)
Herre
Dame
Barn 
(0)
Kjøp etter pris 
(0)
På salg 
(0)
Product Discounts 
(0)
Merke 
(0)
Farge 
(0)
Kolleksjoner 
(0)
Kategorier 
(0)
Passform 
(0)
Teknologi 
(0)
Fleece 
(0)
Isolasjonstype 
(0)
Jordan 1st Baby Blue
Jordan 1st Baby Blue Bukse til store barn
Jordan 1st Baby Blue
Bukse til store barn
29 % rabatt
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Løpejakke til herre
Resirkulerte materialer
Nike Impossibly Light Windrunner
Løpejakke til herre
18 % rabatt
Norge 2025 Match (kvinnelaget, hjemmedrakt)
Norge 2025 Match (kvinnelaget, hjemmedrakt) Nike Dri-FIT ADV autentisk fotballdrakt til dame
Resirkulerte materialer
Norge 2025 Match (kvinnelaget, hjemmedrakt)
Nike Dri-FIT ADV autentisk fotballdrakt til dame
29 % rabatt
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Nike Dri-FIT strikket fotballoverdel med rund hals til dame
Resirkulerte materialer
Inter Milan Strike
Nike Dri-FIT strikket fotballoverdel med rund hals til dame
29 % rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Vevd UV-jakke med ledig passform og hel glidelås til dame
Resirkulerte materialer
Nike Windrunner
Vevd UV-jakke med ledig passform og hel glidelås til dame
29 % rabatt
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kortermet fotballoverdel til store barn
Resirkulerte materialer
Nike Dri-FIT Strike
Kortermet fotballoverdel til store barn
21 % rabatt
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT fotballdrakt til store barn
Resirkulerte materialer
Nike Total 90
Dri-FIT fotballdrakt til store barn
28 % rabatt
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Dri-FIT fotballshorts til store barn
Resirkulerte materialer
Erling Haaland Academy
Dri-FIT fotballshorts til store barn
25 % rabatt
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Dri-FIT kortermet fotballoverdel til store barn
Resirkulerte materialer
Erling Haaland Academy
Dri-FIT kortermet fotballoverdel til store barn
25 % rabatt
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (hjemmedrakt)
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (hjemmedrakt) Nike Dri-FIT fotballdrakt til herre
Utsolgt
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (hjemmedrakt)
Nike Dri-FIT fotballdrakt til herre
29 % rabatt
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (bortedrakt)
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (bortedrakt) Nike Dri-FIT fotballdrakt til herre
Utsolgt
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (bortedrakt)
Nike Dri-FIT fotballdrakt til herre
29 % rabatt
Club América 2021/22 Stadium (hjemmedrakt)
Club América 2021/22 Stadium (hjemmedrakt) Fotballdrakt til herre
Utsolgt
Club América 2021/22 Stadium (hjemmedrakt)
Fotballdrakt til herre
29 % rabatt
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (hjemmedrakt)
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (hjemmedrakt) Nike Dri-FIT fotballdrakt til dame
Utsolgt
Kaizer Chiefs F.C. 2022/23 Stadium (hjemmedrakt)
Nike Dri-FIT fotballdrakt til dame
29 % rabatt
Pumas UNAM 2022/23 Stadium Away
Pumas UNAM 2022/23 Stadium Away Nike Dri-FIT fotballdrakt til herre
Utsolgt
Pumas UNAM 2022/23 Stadium Away
Nike Dri-FIT fotballdrakt til herre
29 % rabatt
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Ledig, stripete shorts med mellomhøyt liv til dame
Nike Sportswear Chill Poplin
Ledig, stripete shorts med mellomhøyt liv til dame
28 % rabatt
Nederland 2025 Stadium (kvinnelaget, bortedrakt)
Nederland 2025 Stadium (kvinnelaget, bortedrakt) Nike Dri-FIT Replica fotballdrakt til herre
Resirkulerte materialer
Nederland 2025 Stadium (kvinnelaget, bortedrakt)
Nike Dri-FIT Replica fotballdrakt til herre
29 % rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Bukseskjørt til store barn (jente)
Utsolgt
Nike Sportswear
Bukseskjørt til store barn (jente)
29 % rabatt
NikeLab Made In Italy Full Zip
NikeLab Made In Italy Full Zip Hettegenser for herre
Utsolgt
NikeLab Made In Italy Full Zip
Hettegenser for herre
30 % rabatt
Nike Wool Classics
Nike Wool Classics Vevd bukse
Nike Wool Classics
Vevd bukse
29 % rabatt
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Fotballbukse til store barn
Resirkulerte materialer
Nike Dri-FIT Strike
Fotballbukse til store barn
29 % rabatt
Inter Milan Club
Inter Milan Club Nike Football joggebukse til herre
Inter Milan Club
Nike Football joggebukse til herre
28 % rabatt
FC Barcelona Tech Windrunner
FC Barcelona Tech Windrunner Nike Football vevd jakke med hel glidelås til herre
FC Barcelona Tech Windrunner
Nike Football vevd jakke med hel glidelås til herre
29 % rabatt
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé Kortermet kort strikket overdel til dame
Resirkulerte materialer
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé
Kortermet kort strikket overdel til dame
29 % rabatt
Frankrike
Frankrike Nike Basketball T-skjorte til herre
Frankrike
Nike Basketball T-skjorte til herre
25 % rabatt