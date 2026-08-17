Hev stilen din med Nike Air Max 270
Ved å hente inspirasjon fra to ikoner, Air Max 180 og Air Max 93, er Nike Air Max 270 blitt den høyeste Air-enheten til nå. Den er laget for fritid og gatemote, og passer inn hele dagen lang. Få følelsen av å gå på luft med den store Max Air-enheten som sammen med en skumsåle med dobbelt tetthet er ideell for en aktiv livsstil. Bla gjennom kolleksjonen av Nike Air Max til herre, dame og barn for å komplettere garderoben din.
Oppå Max Air-enheten gir skoens bootiekonstruksjon en sokkelignende følelse som klemmer og bøyer seg med føttene, og gir struktur og ventilasjon der du trenger det. Det asymmetriske lissesystemet til Air Max 270 sørger for at føttene dine sitter som de skal når du er på farten. Velg mellom en rekke farger som fremhever Max Air-enheten og gjør stilen komplett. Se flere Air Max-sneakers inkludert Air Max 1, Air Max 95 og den nye, utfordrende VaporMax.