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Air Max 270 Sko

(9)
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesko
Nike Air Max 270
Damesko
1 849 kr
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Tilpasset herresko
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Nike Air Max 270 By You
Tilpasset herresko
2 049 kr
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Tilpassede damesko
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Nike Air Max 270 By You
Tilpassede damesko
2 049 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til store barn
Nike Air Max 270
Sko til store barn
1 399 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesko
Nike Air Max 270
Damesko
1 849 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til små barn
Nike Air Max 270
Sko til små barn
1 149 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til store barn
Bestselger
Nike Air Max 270
Sko til store barn
1 399 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til sped-/småbarn
Nike Air Max 270
Sko til sped-/småbarn
949 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Herresko
Nike Air Max 270
Herresko
29 % rabatt

Hev stilen din med Nike Air Max 270

Ved å hente inspirasjon fra to ikoner, Air Max 180 og Air Max 93, er Nike Air Max 270 blitt den høyeste Air-enheten til nå. Den er laget for fritid og gatemote, og passer inn hele dagen lang. Få følelsen av å gå på luft med den store Max Air-enheten som sammen med en skumsåle med dobbelt tetthet er ideell for en aktiv livsstil. Bla gjennom kolleksjonen av Nike Air Max til herre, dame og barn for å komplettere garderoben din.

Oppå Max Air-enheten gir skoens bootiekonstruksjon en sokkelignende følelse som klemmer og bøyer seg med føttene, og gir struktur og ventilasjon der du trenger det. Det asymmetriske lissesystemet til Air Max 270 sørger for at føttene dine sitter som de skal når du er på farten. Velg mellom en rekke farger som fremhever Max Air-enheten og gjør stilen komplett. Se flere Air Max-sneakers inkludert Air Max 1, Air Max 95 og den nye, utfordrende VaporMax.