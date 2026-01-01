Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Stengt • Åpner 10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

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Åpningstider

man. - søn.: 10:00 - 20:00

Tjenester

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

  • Bra Fit fra Nike Fit

    Bra Fit fra Nike Fit

    Passform er alt. Få riktig BH og riktig passform for favorittaktivitetene dine.

  • Gavekort fra Nike

    Gavekort fra Nike

    Denne butikken godtar gavekort kjøpt i andre Nike-butikker og på Nike.com i lokal valuta.

  • Salg 24/7

    Salg 24/7

    Spar penger døgnet rundt på nett.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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