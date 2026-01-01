Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Stengt • Åpner 09:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

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Åpningstider

man. - søn.: 09:00 - 21:00

Tjenester

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

  • Bra Fit fra Nike Fit

    Bra Fit fra Nike Fit

    Passform er alt. Få riktig BH og riktig passform for favorittaktivitetene dine.

  • Belønninger for medlemmer

    Belønninger for medlemmer

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  • Klikk og hent

    Klikk og hent

    Kjøp på nike.com kan hentes i denne butikken.

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