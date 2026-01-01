Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Stengt • Åpner 09:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Åpningstider

man.: 09:30 - 18:00
tir. - lør.: 09:30 - 19:30
søn.: 11:00 - 18:00

Tjenester

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

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