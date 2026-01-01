Tilbake til SøkNike Store Girne (Partnered)Stengt • Åpner 09:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Få veibeskrivelserÅpningstiderman.: 09:30 - 18:00tir. - lør.: 09:30 - 19:30søn.: 11:00 - 18:00TjenesterReturinformasjonDenne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYStengt • Åpner 09:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYStengt • Åpner 10:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRStengt • Åpner 10:00