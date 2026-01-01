Tilbake til SøkNike Store City Stars (Phase 2)Åpent • Stenger 00:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - søn.: 10:00 - 00:00TjenesterReturinformasjonDenne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGÅpent • Stenger 00:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGÅpent • Stenger 23:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGÅpent • Stenger 22:00