Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Stengt • Åpner 10:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

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Åpningstider

man. - søn.: 10:00 - 22:00

Tjenester

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

  • Bra Fit fra Nike Fit

    Bra Fit fra Nike Fit

    Passform er alt. Få riktig BH og riktig passform for favorittaktivitetene dine.

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