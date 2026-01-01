Tilbake til SøkNike Serdika Mall (Partnered)Stengt • Åpner 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - søn.: 10:00 - 22:00TjenesterReturinformasjonDenne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.Bra Fit fra Nike FitPassform er alt. Få riktig BH og riktig passform for favorittaktivitetene dine.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGStengt • Åpner 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGStengt • Åpner 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGStengt • Åpner 08:00