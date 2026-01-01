Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Åpent • Stenger 20:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

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Åpningstider

man. - søn.: 10:00 - 20:00

Tjenester

  • Gavekort fra Nike

    Gavekort fra Nike

    Denne butikken godtar gavekort kjøpt i andre Nike-butikker og på Nike.com i lokal valuta.

  • Returer fra Nike.com og Nike-appen

    Returer fra Nike.com og Nike-appen

    Denne butikken godtar returer for bestillinger fra Nike.com og Nike-appen.

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