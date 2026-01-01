NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Stengt • Åpner 10:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Åpningstider

man. - ons.: 10:00 - 22:00
tor. - fre.: 10:00 - 00:00
lør. - søn.: 10:00 - 22:00

Tjenester

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

  • Bra Fit fra Nike Fit

    Bra Fit fra Nike Fit

    Passform er alt. Få riktig BH og riktig passform for favorittaktivitetene dine.

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