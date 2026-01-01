Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Stengt • Åpner i morgen kl. 09:30

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

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Åpningstider

man. - lør.: 09:30 - 20:00
søn.: Stengt

Tjenester

  • Returer fra Nike.com og Nike-appen

    Returer fra Nike.com og Nike-appen

    Denne butikken godtar returer for bestillinger fra Nike.com og Nike-appen.

  • Salg 24/7

    Salg 24/7

    Spar penger døgnet rundt på nett.

  • Gavekort fra Nike

    Gavekort fra Nike

    Denne butikken godtar gavekort kjøpt i andre Nike-butikker og på Nike.com i lokal valuta.

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