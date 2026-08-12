Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Stengt • Åpner 10:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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Åpningstider

man. - fre.: 10:00 - 18:00
lør. - søn.: 10:00 - 20:00

Spesielle åpningstider

tir. 11. aug. - man. 17. aug.: 10:00 - 20:00

Tjenester

  • Gavekort fra Nike

    Gavekort fra Nike

    Denne butikken godtar gavekort kjøpt i andre Nike-butikker og på Nike.com i lokal valuta.

  • Returer fra Nike.com og Nike-appen

    Returer fra Nike.com og Nike-appen

    Denne butikken godtar returer for bestillinger fra Nike.com og Nike-appen.

  • Salg 24/7

    Salg 24/7

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