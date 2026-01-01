Back to SearchNike MandurriaoClosed • Opens at 10:00Upper GF, SM City IloiloIloilo City, Iloilo, 5000, PH1-800-344-6453Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 21:00Nearby StoresStore DirectoryNike SM IloiloSm City, Benigno Aquino Jr. Brgy.Boliliao, Mandurriao, Iloilo CityIloilo City, Iloilo, 5000, PHClosed • Opens at 10:00Nike SM BacolodGround floor, North Wing Expansion,SM City Bacolod, Rizal StreetBacolod City, Negros Occidental, 6100, PHClosed • Opens at 10:00Nike Ayala Capitol BacolodG/F Ayala Capitol Central, Gatuslao St.Bacolod City, 6115, PHClosed • Opens at 10:00