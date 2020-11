Trenger jeg mer jern i kostholdet?

Hvordan øke inntaket?

Her er en kort oversikt over hvordan du kan få kontroll over jerninntaket og hvor mye du trenger. For det første er det to typer jern: hemjern, som kommer fra dyr, spesielt rødt kjøtt og fjærkre, og ikke-hemjern, som finnes i planter. «Matvarer med hemjern er som regel lett å absorbere», sier Foroutan. Ikke-hemjern har naturlige planteforbindelser festet til seg som det er vanskelig å bryte ned. Det kan gjøre absorpsjonen vanskeligere.



Det anbefalte daglige inntaket er 8 milligram for menn og 18 milligram for kvinner (27 hvis du er gravid), ifølge National Institutes of Health (NIH). Hvis du er vegetarianer, trenger du nesten dobbelt så mye for å kompensere for dårlig absorpsjon. Å spise spinat og andre mørke bladgrønnsaker, tørkede aprikoser og fersken, erter, bønner, linser og palmehjerter kan imidlertid hjelpe deg med å få i deg mer av mineralet. Ta kontakt med legen din før du begynner å øke mengden eller til og med vurdere et supplement, fordi 45 milligram eller mer jern, med mindre det er foreskrevet, kan forårsake mageproblemer.



For å hjelpe kroppen til bedre å absorbere ikke-hemjern, kan du innta det sammen med hemjernkilder. Legg for eksempel til litt oksekjøtt i spinat- og linsesalaten, siden førstnevnte forbedrer absorpsjonen av sistnevnte. Hvis kjøtt ikke er noe for deg, kan du i stedet kombinere jernrik mat med matvarer som inneholder vitamin C, som paprika, tomater, sitrusfrukter og jordbær. «C-vitamin starter en kjemisk prosess som bidrar til å bryte ned de sterke planteforbindelsene, slik at du får mer jern fra dem», sier Adam Feit, som jobber med ernæring og ytelse i Precision Nutrition. Han opplyser dessuten at tanniner i te og kaffe begrenser jernabsorpsjonen, så prøv å unngå disse drikkene i 60 til 90 minutter etter at du har spist jernrik mat.



«Når du har fått kontroll over jernnivåene dine, bør du begynne å føle deg bedre i løpet av få dager», sier Wardenaar. Da vil du sannsynligvis ikke glemme at jern ikke bare hører hjemme på vektstangen, men også er viktig i kostholdet.