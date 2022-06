Slik synkroniserer du trening og menstruasjonssyklusen. Spørsmålene du aldri stiller

Ja, det kan du. Tanken om at kvinner bare bør hvile og ta det med ro når de har mensen, er en myte. Vi er faktisk i den aller beste formen til å trene når vi har mensen. La oss forklare hvorfor.

Mensen som motor

Menstruasjonssyklusen kommer av stadige endringer i hormonnivåene som forbereder kroppen på eggløsning. Når hormonnivåene er på sitt laveste, noe som sammenfaller med at du begynner å blø, bør kroppen være klar for høy intensitet, tunge vekter og høye hastigheter. For noen er det selvfølgelig slik at de i begynnelsen har mensensymptomer, så de vil kanskje ta det med ro helt i starten. Men når kroppen kommer et lite stykke uti denne fasen med lave hormonnivåer, bør de føle en bølge av energi som indikerer at det er på tide å bevege seg.

Kle deg for styrke

Hvordan kan du trene med selvtillit? La oss starte med en av de vanligste bekymringene: lekkasje. Hvis du velger leggings i mørke farger, kommer de til å skjule mye mer enn et nytt, hvitt par. Menstruser øker i popularitet – både brukt alene eller som backup for tampong eller menskopp. De passer perfekt til trening ettersom de er designet til å holde fukt unna og bakterievekst nede. Men hvis mensensikre bukser ikke er din greie, kan du bruke bind eller tamponger med høyere absorberingsevne. Et godt alternativ er også å begynne treningen med en ren menskopp. Det handler om å finne noe som fungerer for deg.

Ta en titt på Nikes utvalg av mørke leggings. Når det kommer til sports-BH-er, er Nike Swoosh-BH-en et godt valg uansett hvilken dag det er, men spesielt for de dagene når brystene er

ømme rett før eller under mensen. Det er en BH med middels støtte, som angir størrelsen i bokstaver, noe som betyr at den kan håndtere endringer i bryst- og kroppsfasong.

Når du bør lytte til kroppen

Selv om mange av oss føler at de kan sette nye personlige rekorder så fort mensen starter, er det mange som blør mye eller får mange mensenrelaterte symptomer som gjør at de må droppe treningen. Alle er forskjellige, så det er viktig å lytte til kroppen. Hvis du har svært smertefulle kramper, er det nok ingen god idé å ta hundre situps. Å tøye ut i yogatimen eller en svømmetur kan imidlertid føles godt. Selv lette bevegelser som å gå en tur, kan hjelpe kroppen til å redusere betennelsene som forårsaker krampene.

Du må alltid lytte til kroppen. Selv om det kan hjelpe på humøret, redusere kramper og øke energinivået å trene når du har mensen, er det OK å hvile og ta det med ro. Hvis du blør så mye at du blir bekymret, er det lurt å kontakte fastlegen.

For å trene etter menstruasjonssyklusen kan du laste ned Nike Training Club-appen og gå til treningssamlingen NikeSync.