Suea Cho skaper mote og mat i Seoul og New York

Etter å ha gått på college på vestkysten, dro Suea østover igjen. For henne betød det å være i stilepisenteret å være i New York. Hun begynte hos Opening Ceremony, den innflytelsesrike og ikoniske forhandleren i downtown New York. Hun ble der i fire år og ble etter hvert direktørpartner for merkevare, med oppsyn med kreativt innhold og spesialprosjekter. «Jeg husker at jeg var oppspilt da jeg fikk den jobben. Jeg var gladere enn da jeg kom inn på college.»



Likevel forsvant aldri lidenskapen hennes for matlagning. Etter å ha hatt suksess hos moteeliten, virket ikke det å starte sin egen middagsklubb så avskrekkende. Faktisk sa Suea at hun var klar for å prøve noe nytt, og kvelder ute i byens enestående restaurantscene inspirerte henne til å gå tilbake til kjøkkenet. Her kommer Sueas middagstjeneste inn i bildet, den eksperimentelle pop-up-middagsopplevelsen hun begynte forrige sommer, som samler venner og familie over hennes kjærlighet til matlagning.



Sueas stil kombinerer inspirasjon fra ulike byer -- og samfunnslag -- som hun har opplevd kun 26 år gammel. Her snakker den kreative damen om forholdet sitt til mote og mat, som er i konstant forandring, og hvordan hun har revet i stykker lærebøkene i begge bransjene for å finne sin egen vei.