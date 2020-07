Styrketrening for løpere

03. Sykkelcrunch



Trente muskler:

magemusklene, de skrå magemusklene, hoftebøyerne



Slik gjør du det:

Ligg på ryggen med hendene over ørene og knærne løftet mot brystet. Løft skuldrene fra gulvet. Beveg venstre albue mot høyre kne mens du samtidig retter ut venstre ben slik at det er noen centimeter fra gulvet. Returner til utgangsposisjonen og gjenta på motsatt side.



Gjør det vanskeligere:

Bruk to til tre sekunder på å få albuen til å berøre kneet.



Gjør det lettere:

I stedet for kontinuerlige repetisjoner kan du la skuldrene og bena hvile på gulvet for å ta en pause mellom hver repetisjon.



04. Høy planke



Trente muskler:

skuldre, armer, mage, fremside lår



Slik gjør du det:

Innta en armhevingsposisjon med skuldrene rett over håndleddene og ryggen rett. Stram magemusklene, lårmusklene og setet og fest blikket på gulvet noen centimeter foran hendene. Fortsett så lenge du kan uten at det går på bekostning av teknikken.



Gjør det vanskeligere:

Løft ett ben for å balansere på én fot eller prøv å balansere på den ene hånden (det kan hende at du må bevege føttene lenger fra hverandre for å holde balansen).



Gjør det lettere:

Gå ned på underarmene og sørg for at skuldrene er rett over albuene.