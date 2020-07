De beste styrkebyggende øvelsene for å forbedre hvert løp

Den enkle forandringen

Gjør baklengs utfall.



Denne styrkeklassikeren har en rekke fordeler for løpere. «Et baklengs utfall tvinger deg til å jobbe med balansen, noe som kommer til å forbedre løpeteknikken din», sier Bennett. Kjernemusklene dine stabiliserer kroppen under øvelsen, noe som gjør magemusklene, skråmusklene og korsryggen sterkere. «Selve utfallet styrker setemusklene, lårmusklene og bakre lår», legger han til. «Og alle disse musklene hjelper deg under løpingen og bidrar til å støtte og stabilisere kneet.»



Bevegelsen ligner også på løpebevegelsen. (Se for deg et løp i sakte film – hvert hopp er som et miniutfall.) I tillegg, fordi du bruker ett ben om gangen, klarer du å finne muskelubalanse mellom venstre og høyre side, sier Bennett. Nå vet du for eksempel at du må gjøre et par ekstra repetisjoner på den svake siden din eller hvilket område du må bruke foam roll på senere.



Hovedårsaken til hvorfor du bør begynne å ta utfall bakover i stedet for forover? Det er enklere å bruke rett teknikk. I utfall forover lar folk ofte hovedkneet komme foran ankelen, noe som gir en belastning på kneet, sier Bennett. Men det er vanskeligere å gjøre når du går bakover. (Det finnes bevis som støtter dette: I en koreansk studie om utfall forover, bakover og gående utfall fant forskere ut at utfall bakover hadde en lavere risiko for kneskader og at det aktiverte flere muskelfibre i bena.)



For å komme enkelt i gang legger du til baklengs utfall på dager med styrketrening, og starter med fem repetisjoner på hvert ben. Du kommer ikke til å merke mye i starten, sier Bennett. Men etter en uke blir du sterkere og kan gjøre ti repetisjoner. Når dette føles lett, prøver du å stoppe i fem sekunder når du står nede i hvert utfall. Klarer du det? Hold manualer på 1,5 kg under utfallet, og når det er lett, stopper du i fem sekunder.



«Gradvis progresjon er mye mer fordelaktig enn å gjøre for mye for fort og bli skadet», sier Bennett. «Et babysteg gir fremdeles fremgang – selv om det steget er et baklengs utfall.»