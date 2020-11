1. Vent på det riktige øyeblikket.

Det virker gjerne mot sin hensikt å gå tidlig til sengs for å hente seg inn på søvn etter flere søvnløse netter. Denne metoden resulterer gjerne i en negativ sirkel av søvnmangel og fremkalle tanker som «Hvorfor sovner jeg ikke?». Hvis du bare hadde lagt deg litt senere, ville kroppen funnet roen på en naturlig måte, sier Gupta. Kort forklart: Utmattelse noe annet enn søvnmangel, og det nytter ikke å vente på sistnevnte før du kryper i seng. Ikke sikker på om du er klar for å sove? Dette er noe kroppen forteller deg (tunge øyelokk, gjentatt gjesping) og ikke andre veien.



2. Legg bekymringstankene i en skuff.

Følelsen av opphisselse, som i stor tankevirksomhet og ikke på den sexy måten, setter gjerne søvnen på vent. Her anbefaler Gupta en «bekymringsbuffer». Det vil si at du skriver ned hva som plager deg før du legger deg eller idet du plutselig får en bekymringstanke mens du endelig sovner. På den måten legges bekymringstankene i en skuff, og du får en ting mindre, eller en hel liste av færre bekymringer i tankene.



3. Ta med noe kjent når du er hjemmefra. Reising – selv bare hjem til mor og far – kan forårsake begynnende søvnmangel. Ifølge forskere er dette «førstenattseffekten» fordi du er hjemmefra. Smått om senn bør kroppen tilpasse seg de nye omgivelsene. Hvis du likevel vil ha den gode søvnen med en gang, kan du ta med en pute eller et par personlige ting fra soverommet. Det kan være et bilde (i ramme). Bilder på mobilen teller ikke, sier Gupta. Det kan også være til hjelp at du pakker ut, og ikke bor i kofferten. Noe i den retning for å føle at «rommet er ditt», så du er mer komfortabel og sovner raskere.



4. Legg deg ned og slapp av.

Søvn er ikke det samme som vanlig trening eller ernæring. Det er mindre sjanse for at du faller i søvn, jo mer du strever for det, sier Gupta. Det omvendte er faktisk tilfellet, og det kan hjelpe deg å sovne hvis du prøver å holde deg våken, mens du gjentatte ganger sier at du ikke må sovne. Holder du blikket festet på et fast punkt i taket, kan det faktisk også hjelpe deg med å sovne. Dette prinsippet om en «paradoksal hensikt» kan forklares med at søvn er passivt. Hvis du ikke prøver, er det mer sannsynlig at det bare skjer.



Disse teknikkene kan bidra til at du faller i søvn, men de hjelper deg ikke gjennom hele natten. Ifølge Gupta må du nok praktiserer disse tipsene hver kveld i et par uker for å merke en vesentlig forskjell. Snart ser familie og venner kanskje til deg for den gode søvnen.