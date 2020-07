Du er kanskje ikke en profesjonell altet, men du bruker likevel en tredjedel av dagen din på å trene. Eller du burde i hvert fall gjøre det.



Å få sju til ni timer søvn er ditt ultimate treningsverktøy, den gylne muligheten til å lade opp batteriene, sier Cheri Mah, allmennlege og forsker ved UCSF Human Performance Center, og spesialist innen søvn og ytelse for eliteatleter. «Du kan lade batteriene dine 60 prosent med seks timer hvile og treffe veggen mye raskere», sier doktor Mah. «Eller du kan lade dem 80, 90 eller 100 prosent hver natt og se hva du virkelig er i stand til.»



Hvis du ikke får den søvnen, så rakner alt, sier Mah. Hun gir følgende eksempler:



1. Du vil ikke føle deg like skarp psykisk. Å være våken i 24 timer produserer omtrent like nedsatte evner kognitivt og motorisk som hvis du har 1 promille alkohol i blodet, langt høyere enn den lovlige grensen for å kjøre bil.



2. Du står i fare for å bli syk. Å kontinuerlig sove seks timer om dagen eller mindre gjør det fire ganger så trolig at du får en forkjølelse enn om du sover sju timer eller mer.



3. Du vil muligens gå opp i vekt. Kronisk søvnmangel endrer nivået av leptin og ghrelin, hormonene som regulerer sult, noe som kan gjøre det mer trolig at du vil velge mat som er inneholder mye mettet fett og sukker.



Det som kanskje er verre for atleter kommer fra Mahs nye forskningsresultater, som antyder at et søvnunderskudd over flere dager kan endre koordinasjonsmønsteret og biomekanikken. «Dette har konsekvenser for ytelsen selvfølgelig, men den andre potensielle konsekvensen er at 'hei, denne personen er kanskje mer utsatt for skader over tid'», sier hun.



Gitt alt dette, hvorfor får 70 % av alle voksne amerikanere ikke den anbefalte mengden søvn på en gitt natt? Fordi å få en god natts søvn er – i likhet med å trene regelmessig og spise riktig – vanskelig, sier Mah.