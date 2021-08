Søsknene Joel og Georgia Palmer og gruppen Queer Creative

Joel: Dere var begge med på Black Lives Matter-demonstrasjoner i London. Hva har dere lært om dere selv i denne konteksten, og hvordan har dette hatt en innvirkning på dere både på et personlig og kreativt plan?



Joel: En ting som vi innså da vi demonstrerte, var at vi har nettverket som skal til for å spre ordet. Vi fant nye måter å formidle til verden på at dette er noe som skjer blant oss alle, og at det også er et trygt sted. Hele denne bevegelsen har vært svært interessant fordi noen av familiemedlemmene våre ikke støttet oss helt med hva vi gjorde. Det var interessant å se at systemisk rasisme finnes i familien vår. Det var ganske trist å bryte kontakten vi hadde med dem.



Vi hadde lyst til å utføre en test for å finne ut hvor vi kom fra. Gjennom hele livet har vi blitt fortalt at vi er halvt fra Jamaica, halvt britisk, men det er så mye mer. Vi fant ut at vi også hadde røtter i Sør-Amerika, Asia, Kongo og Republikken Benin.



Georgia: Men bevegelsen har ført oss nærmere hverandre, og det er absolutt et tema vi burde ha diskutert før.



Hva betyr denne felles kraften for dere, spesielt med tanke på at dere er multietniske og en del av det skeive fellesskapet?



Joel: Kollektivet vårt er et fellesskap med likesinnede mennesker og fritenkere. Kreative skeive mennesker er en minoritet, så det sammensveiser oss. Alle har likevel sin egen individuelle personlighet, og det er der styrken kommer inn.



Vi finner alltid ekte inspirasjon fra kollektivet vårt. Vi inspirerer hverandre. Når en ny person blir en del av fellesskapet vårt, tenker vi: «Så flott, du er virkelig en stjerne på din helt egen måte.»



Hvordan motiverte dere hverandre i denne spesielle og revolusjonerende tiden, og på hvilken måte har den kreative prosessen endret seg?



Joel: Vi eksperimenterte med animasjon, 3D og digitale teknikker sammen med de vi bodde med. Vi bor i en lagerbygning med masse plass, sammen med designere, fotografer og scenedesignere. Vi savnet det å gå ut på klubber så mye at vi fant frem platespillerne i helgene bare så vi kunne invitere naboene.



Georgia: Vi hadde massevis av tid til å gå dypt inn i tankene våre og være kreative. Vi var utrolig heldige som hadde et sted å være kreative på.



Joel: Nå har vi mye mer motivasjon til presse på innen vårt eget arbeid og i alt vi gjør. Det var det som brakte oss sammen i denne tiden.



Til sist, har dere noen andre saker dere brenner for?



Georgia: Alt handler om inklusivitet, mangfold og å løfte frem minoriteter. Jeg har mange transpersoner og svarte kvinner rundt meg, og jeg ser at plus size-modeller ikke blir inkludert i fotoshoots. Jeg ønsker å skape et kreativt rom der vi kan diskutere suksess og nederlag for å skape mer bevissthet rundt temaet.



Joel: Helt klart rettighetene til transpersoner. Vi må sette pris på transfelleskapet. De er den eneste grunnen til at skeive, homofile fellesskap i det hele tatt eksisterer. Jeg føler at våre egne personlige opplevelser, det vi snakket om da vi var barn, handlet om å bruke plattformen vår til å få nok erfaring, penger og mangfold, så vi kunne gi tilbake til alle de sakene vi kjemper for.