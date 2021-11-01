Det virker mot sin hensikt å tilbringe for mye tid i sengen. Det er fordi du vil at kroppen skal assosiere sengen med søvn, forklarer dr. Peters. «Hvis du er for mye i sengen, kan du assosiere sengen med å være våken, eller verre, med angst og søvnløshet.»



Ta kontroll: Slapp av en times tid i stuen (les, skriv dagbok, pust sakte/dypt, gjør yin- eller avspennende yoga, øv på mindfulness, slapp gradvis av i musklene, eller lytt til beroligende musikk) for å roe ned før du faktisk går og legger deg i søvnkapselen (sengen) din. På denne måten inviterer du trettheten inn i kroppen på en naturlig måte, sier Baker.







Selv om du skulle følge disse rådene, kan du fortsatt våkne klokken tre om natten. Hvis det skjer, så fungerer faktisk det eldgamle rådet om å telle sauer, sier Baker, men du kan også prøve å «dagdrømme» i sengen: Se for deg at du er på et lykkelig sted mens du fokuserer på å puste dypt.



Funker det ikke? Stå opp hvis du har ligget våken i mer enn 20 minutter (slik at du ikke assosierer sengen med å være våken), og les, mediter, eller sett på søvndyssende musikk. Gå tilbake og legg deg under dynen når øynene glipper. Vær tålmodig og stol på prosessen – det kommer til å skje.