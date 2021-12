Selvfølgelig er dette midlertidige løsninger. En mobber endrer sjeldent oppførsel med mindre noen stiller dem til ansvar. De lærer ikke å styre seg når de er fulle av adrenalin, med mindre noen hjelper dem med å finne koblingen mellom handlingene deres og det å miste spilletid (eller å tape en kamp!).



Derfor er det utrolig viktig at du forteller treneren din hva som skjer. Jeg vet at det ikke er lett å stå frem, men det er treneren din som må snakke med denne lagkameraten, ikke du.



For det første bør du be om hjelp fordi det å konfrontere lagkameraten din med problemet, kan sette deg i fare for hevn. For det andre har treneren din to jobber å gjøre her: Treneren må stoppe mobbingen som skjer nå, og forhindre mobbingen som ikke har skjedd ennå.



Jeg håper treneren din benytter anledningen til å forbedre situasjonen for deg og dermed for hele laget. Det handler ikke bare om å stoppe én mobber, men om å gi treneren sjansen til å skape en kultur der lagkameratene vet hvordan de skal støtte hverandre, og vet at de kan si ifra når noe er galt.



Du kan dessuten være veldig stolt over at du har vært med på å skape den kulturen. Du kan til og med oppdage at du begynner å score mer, og at laget begynner å vinne flere kamper. Lagets bølle kan våkne en dag og forstå at han har holdt deg tilbake. Og hva hvis han ikke slutter? Hvis han ikke forstår viktigheten av å behandle andre med respekt? Vel, da vil han sannsynligvis ikke være på laget lenge.





Trener Ingebrigtsen