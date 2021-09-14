Ask the Coach: «Hvordan spiller jeg med dårlige lagkamerater?»
Veiledning
Gjert Ingebrigtsen forteller en ung fotballspiller hvordan han kan unngå bøllen på laget — men samtidig la bøllen stå til ansvar.
Ask the Coach er en spalte der du får råd som hjelper deg med å holde fokus.
Spørsmål:
Kjære trener
Det er en spiller på laget mitt som behandler meg som dritt. Jeg kan seriøst ikke gjøre noe i nærheten av ham. I forrige uke scoret jeg vinnermålet, og han kom opp i ansiktet mitt og fortalte meg hvor «egoistisk» jeg var fordi jeg ikke tok den ekstra pasningen til ham. Men kampen før – da jeg faktisk sendte ballen til ham – skrek han til meg fordi jeg ikke tok skuddet og sa at jeg hadde en «svak mentalitet». Han oppfører seg som om han prøver å innprente et vinnende tankesett, men måten han gjør det på, får meg til å føle meg som en taper. Det er imidlertid ikke bare meg: Han er en drittsekk mot de fleste på laget, noe som skaper en dårlig stemning. Hvordan slipper jeg den konstante kritikken hans, slik at jeg kan konsentrere meg om spillet mitt?
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17 år gammel fotballspiller
Svar:
Først av alt har jeg lyst til å si at jeg er lei meg for at dette skjer med deg. Det er så skummelt å bli snakket til med en sint tone og hevet stemme. Det kan skape en negativ sirkel: Når hvert trekk du gjør blir kritisert, begynner du å forvente å bli kritisert. Du tenker: «Hvis jeg sender ballen videre, er det feil. Hvis jeg ikke gjør det, er det også feil!» Så blir du helt handlingslammet og gruer deg til det uunngåelige. Og det går ut over spillet.
Denne typen negativ atferd kan ende opp med å forgifte lagkulturen. Jeg har lagt merke til at når spillere blir mobbet, begynner de selv å mobbe andre. Det utvikler seg en slags tilbakemeldingssløyfe, og snart blir negativitet og frustrasjon normen. Dette påvirker igjen prestasjonene til hele laget.
Slik oppførsel kan ikke tolereres i noen idrett. Som trener tror jeg at måten du behandler andre på, er viktigere enn et trofé eller en medalje. Det handler om mer enn det å være en god atlet. Det handler om å være et godt menneske. Derfor starter jeg hver sesong med å fortelle alle om hvilken atferd som forventes, og konsekvensene av å ikke oppføre seg skikkelig. Dette gjelder også den beste spilleren. Og den mest verdifulle spilleren. I mitt tilfelle handler det om barna mine.
Jeg ble trener fordi jeg ville trene sønnene mine, Henrik, Filip og Jakob. Nå trener jeg dem i profesjonell mellomdistanseløping, men det hele startet med langrenn og fotball.
Sønnene mine – jeg sier ikke hvem – har til tider vært på den andre siden av denne situasjonen. De har vært de arrogante. De har snakket negativt til andre idrettsutøvere under eller etter arrangementer eller på treninger. Jeg har måttet ta dem av banen og si: «Slik snakker du ikke til andre. Du kan gå tilbake på banen når du har endret oppførsel.» Det er min jobb å forhindre at dårlig oppførsel får spre seg på et lag, og jeg har aldri nølt med å sette strenge grenser for sønnene mine.
Jeg bør nok nevne at mobbing ikke er unikt for atleter. Du finner det på skoler, på kontorer og til og med blant naboer. Men nivået av adrenalin folk har under idrettskonkurranser, kan bidra til at situasjonen raskere kommer ut av kontroll.
Jeg tror at måten du behandler andre på, er viktigere enn et trofé eller en medalje. Det handler om mer enn det å være en god idrettsutøver. Det handler om å være et godt menneske.
Det er litt som hvordan noen blir aggressive når de drikker. Etterpå angrer de. De ber om unnskyldning for oppførselen sin. De forstår kanskje ikke engang hvorfor de mistet kontrollen. Neste gang lagkameraten din hakker på deg, kan du prøve å huske det. Ikke for å unnskylde oppførselen hans, men for å minne deg selv på at det ikke har noe med deg å gjøre. Det handler om ham og hans mangel på kontroll.
Denne forståelsen kan gjøre det mulig for deg å distansere deg mentalt fra lagkameraten din, slik at du kan fokusere på spillet ditt. Og hvis det ikke fungerer? Prøv litt fysisk avstand og gå bort neste gang han går på deg.
Selvfølgelig er dette midlertidige løsninger. En mobber endrer sjeldent oppførsel med mindre noen stiller dem til ansvar. De lærer ikke å styre seg når de er fulle av adrenalin, med mindre noen hjelper dem med å finne koblingen mellom handlingene deres og det å miste spilletid (eller å tape en kamp!).
Derfor er det utrolig viktig at du forteller treneren din hva som skjer. Jeg vet at det ikke er lett å stå frem, men det er treneren din som må snakke med denne lagkameraten, ikke du.
For det første bør du be om hjelp fordi det å konfrontere lagkameraten din med problemet, kan sette deg i fare for hevn. For det andre har treneren din to jobber å gjøre her: Treneren må stoppe mobbingen som skjer nå, og forhindre mobbingen som ikke har skjedd ennå.
Jeg håper treneren din benytter anledningen til å forbedre situasjonen for deg og dermed for hele laget. Det handler ikke bare om å stoppe én mobber, men om å gi treneren sjansen til å skape en kultur der lagkameratene vet hvordan de skal støtte hverandre, og vet at de kan si ifra når noe er galt.
Du kan dessuten være veldig stolt over at du har vært med på å skape den kulturen. Du kan til og med oppdage at du begynner å score mer, og at laget begynner å vinne flere kamper. Lagets bølle kan våkne en dag og forstå at han har holdt deg tilbake. Og hva hvis han ikke slutter? Hvis han ikke forstår viktigheten av å behandle andre med respekt? Vel, da vil han sannsynligvis ikke være på laget lenge.
Trener Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen er en norsk friidrettstrener som trener sønnene sine på elitenivå. Brødrene Henrik, Filip og Jakob dominerer mellomdistanseløp i Europa og har alle vunnet gull på 1500 meter i EM. Jakob vant også olympisk gullmedalje i 2021 på 1500 meter. Han har tatt EM-gull på 5000 meter og er den yngste løperen noen sinne som har løpt én mile på under 4 minutter. Gjert har ingen bakgrunn fra løping og har utviklet sin egen treningsfilosofi basert på en streng prosess og stadig kontroll av resultater. Han ble kåret til årets norske trener i 2018.
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Foto: Constantin Mirbach
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