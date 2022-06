Statistikk lyver ikke. Hvis du kan åpne øynene for din, kan du begynne å forstå at den beskriver spilleren du er nå. Trenerne dine kan objektivt se hvor god du er – det er jobben deres. Og siden de vet hva du er i stand til, kommer de sannsynligvis til å be deg om å fortsette å forbedre statistikken.



Jeg tipper du tenker: «Det er jo problemet! Hvordan skal jeg klare å leve opp til forventningene deres!?» Vel, jeg er ikke sikker på om du forstår hva disse forventningene er. Trenere forventer ikke at du alltid vinner. Vi forventer ikke engang at du alltid presterer på ditt høyeste nivå. Vi forventer bare at du gir alt.



Enhver erfaren trener vet at det å tape også er en del av jobben. Grunnen til at du er så redd kan være at du ikke har nok «arbeidserfaring» ennå.



Jeg trente en gang en Rhodes Scholar-finalist, en ekte perfeksjonist, som var overveldet av frykten for å mislykkes. Hun hadde lykkes med stort sett alt hun hadde gjort, så det å tape var helt ukjent for henne. Hun var som en dykker som så ned i mørket under vann, men hun visste ikke hvor dypt eller kaldt det var, eller om det var pirajaer der nede.



Situasjonen din er litt annerledes, fordi suksess er fortsatt nytt for deg. Du er ikke vant til å være så høyt oppe, og du vet ikke hvor langt du kan falle. Men konstanten i begge situasjonene er fortsatt frykten for det ukjente. Så jeg skal fortelle deg det jeg fortalte min Rhodes Scholar: Det er helt greit å feile. Ta det fra noen som har mislyktes mange ganger. Jeg står fortsatt! Faktisk er jeg sterkere på grunn av det.



Det er bare én av grunnene til at jeg tror at idrettsutøvere er så modige. Jeg mener, det å mislykkes foran et publikum blir en del av hverdagen din! Du dedikerer det meste av tiden din til noe som kanskje ikke går bra. Du fortsetter å møte opp hver dag, selv når du vet at mange av de dagene kommer til å bli tøffe. Det er mot.



Lagkameratene og trenerne dine er på samme reisen som deg. Og sjansene er gode for at de har mye av den samme frykten med seg. Så du er ikke alene der ute, og det kommer du aldri til å være. Husk det neste gang du ser mørkt på det. Så merker du kanskje at angsten begynner å forsvinne.



Coach Banghart