Du liker kanskje ikke følelsene dine akkurat nå. Men som trener med 20 års erfaring med å håndtere mine egne og spillerne mine sine følelser, kan jeg fortelle deg dette: Følelsene dine er viktige – og verdifulle. De viser at du bryr deg og er motivert.



Du er idrettsutøver, så du kommer til å tape. Og du vil føle frykt, sinne og smerte. Men du kommer også til å vinne, og da vil du føle glede, triumf og lykke. Du kan ikke få det «gode» uten det «dårlige».



Jeg har også vært tøff mot meg selv. Da jeg gikk på videregående kom jeg med i den statlige tennisturneringen. Jeg husker jeg hadde en dobbeltfeil i en kamp. Jeg skrek og slo racketen i bakken.



Jeg visste at det ikke var den beste måten å kanalisere følelsene mine på, men i det øyeblikket klarte jeg ikke noe annet. Det eneste som betydde noe var det poenget. Når jeg ser tilbake på det, er jeg så imponert over foreldrene mine, som satt på tribunen, for at de ikke kjeftet på meg. De forsto at jeg tok en John McEnroe fordi jeg brydde meg.



Så kjenn på følelsene dine.

Når det er sagt, er det viktig å huske at når en bestemt følelse stadig blir skrudd opp til et overdrevent nivå, har du kanskje ikke nok plass til å få positive tilbakemeldinger. Så la oss se på noen måter du kan oppnå balanse på.

Det er mulig du har gjort det jeg kaller «selektiv lytting». Og det er egentlig ikke å lytte i det hele tatt. Noen sier: «Du styrer spillet på en fantastisk måte. Vi trenger bare å forbedre måten du skyter trepoengere på.» Og alt du hører er: «Jeg trenger å forbedre trepoengerne. Så jeg er dårlig på å skyte. Så jeg er en dårlig spiller. Så jeg er en dårlig person.»

Det eskalerte raskt! Denne tenkningen er altfor vanlig, selv hos idrettsutøvere på toppnivå. En av mine beste spillere ble så utrolig lei seg hvis hun bommet på skudd. En dag, da hun var i dårlig humør etter å ha skutt dårlig i en kamp, tok jeg henne til siden.