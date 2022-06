Jeg har vært der. Og det mener jeg helt konkret – akkurat som deg ble jeg vraket fra et lag jeg visste jeg fortjente å være på. Det er selvfølgelig mange som har vært der. Så hvorfor er det så mye vondere for folk som deg og meg?



For min del kan jeg si at sport var alt for meg da jeg vokste opp. Mitt første ord var ikke «mamma» eller «pappa». Det var «ball». Og det er ingen vits. Jeg er fra en liten by i New Hampshire der alle drev med alle typer idretter, fordi ellers hadde det ikke vært nok spillere på laget. Jeg var den type unge som kom hjem fra fotballtrening og begynte å spille basket med leggskinner på. Det kan ha vært noe skateboard, ishockey og kunstløp inne i bildet også.



Fotball var riktignok min første kjærlighet, og min første hjertesorg.



Da jeg var 9 år, prøvespilte jeg for U12-laget. Mitt eget skolelag hadde vært det beste i delstaten, så jeg var vant med å vinne. Jeg var sikker på at jeg skulle klare å bli med på U12-laget, men jeg klarte det ikke. Først kunne jeg ikke tro det. Dette hadde aldri skjedd meg før. Det jeg hadde å tilby, var rett og slett ikke nok. Det var ikke behov for meg. Treneren fortalte foreldrene mine at jeg hadde et stort potensial, men jeg var for liten. Foreldrene mine prøvde å trøste meg. Ingenting hjalp – jeg var knust.



Så hvordan kom jeg over det? Vel, kanskje gjorde jeg det aldri, ettersom jeg snakker om det med deg! Men jeg fortsatte å spille, fordi til syvende og sist hadde jeg ikke noe valg. Dette kommer til å høres dramatisk ut, men sånn var det: Sport har alltid vært det som har knyttet meg til resten av verden. Det er alt jeg har visst noe om. Så det var ikke snakk om at jeg skulle slutte. Og om jeg kan dømme deg basert på en e-post på 100 ord, så er du i samme båt.