Slik rengjør du løpeskoene dine – og forurenser mindre

For Raj Mistry er løpesko mye mer enn bare, vel … løpesko.



«Jeg mener de er en del av historien din», sier klesdesigneren til Nike. «Når du får et dypere forhold til skoene, får du en tilknytning til dem. Og du vil at de skal vare lenger.»



Rengjøring av skoene er en måte å styrke denne tilknytningen på og bli en mer bevisst forbruker ved at du sjeldnere kjøper noe nytt. «Jeg kommer ikke til å kaste deg når en ny sko dukker opp, eller etter noen få kilometer», forklarer Raj, som alltid har hatt en lidenskap for å samle og ta vare på vintageplagg.



Se Raj demonstrere i videoen ovenfor noen enkle, daglige rutiner for å holde skoene rene, i tillegg til en grundigere vask for når de er ekstra skitne.



Hvis du vil ha flere tips om hvordan du forlenger levetiden på løpeskoene dine, for eksempel at det er viktig å knyte opp lissene eller skrive et inspirerende sitat på dem, kan du ta en titt på vår veiledning.