Ukontrollert fuktighet kan forkorte levetiden til en sko drastisk. «Bakterier bygger seg opp der inne. Du må huske at du svetter i skoene, du løper gjennom bekker og sølepytter», forklarer Coach Bennett. «En av grunnene til at sko ikke når 50 eller 60 mil, er ikke at de har mistet funksjonaliteten, dempingen eller responsen – de bare stinker.»

Så hvordan stopper du stanken? Sørg for at skoene dine får tørke etter hver løpetur. Start med å bare oppbevare dem på et sted med god lufting. (Selv om Jo, som bor i LA, advarer mot langvarig eksponering for direkte sollys, fordi det kan ødelegge materialer og falme farger).

Ekstra fuktig? Gå et skritt videre ved å fylle skoene med krøllete aviser for å absorbere vann og fremskynde tørkeprosessen. Raj, klesdesigneren, oppbevarer til og med en bøtte ris i garasjen bare for å tørke sko – litt som trikset du sannsynligvis har brukt for å trekke ut fuktighet fra en våt mobiltelefon.

Et tips som de fleste løpere vi snakket med, er enige om, er å droppe tørketrommelen. I følge våre kvalitetsingeniører (teamet som tester Nike-produkter og utsetter dem for elementene i et spesielt laboratorium), er høy varme ikke ideelt for lim og bindemidler som holder skoene sammen.