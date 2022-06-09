Forleng distansen: tolv enkle måter å forlenge løpeskoens levetid på
Innovasjon
Løpere gir råd om hvordan du kommer i gang med enkelt, daglig vedlikehold. Og det beste? Disse tipsene kan hjelpe deg med å redusere avfall og bli en mer bevisst løper.
«We're All Innovators» er en serie om utfordringene atleter møter – og takler, gjennom å tenke nytt.
Sommeren 2020 befant den London-baserte løpetreneren Dora Atim seg på den engelske landsbygda.
«Jeg begynte bokstavelig talt å gråte midt i skogen», husker hun. «Men det var en følelse av lettelse og glede, jeg kunne ikke fatte at jeg hadde tilgang til dette.»
Reaksjonen hennes gir mening. Når du løper et sted og ser skjønnheten og opplever hvor mektig det er, er det bare naturlig å ville bevare det.
Den gode nyheten er at det å ta bedre vare på planeten på mange måter er som å bli en bedre løper: De daglige vanene dine betyr noe. Selv noe så lite som å vedlikeholde joggeskoene dine slik at de varer lenger, kan ha mye å si over tid hvis det betyr at det er mindre sannsynlig at du kommer til å kjøpe nye før du virkelig trenger det.
Så vi spurte vårt globale nettverk av løpere, fra de profesjonelle idrettsutøverne til de lidenskapelige designerne, hvordan de får mest mulig ut av utstyret sitt. Vi har ikke alle svarene, men det er mye vi kan lære av hverandre – så sjekk ut våre favorittinnspill nedenfor og finn det som fungerer for deg. La oss gjøre dette sammen.
Skoene dine er vennene dine. Nike-designerne Rikke Bonde (venstre) og Shelby Wauligman (høyre) viser måter de skaper en personlig forbindelse med utstyret sitt på, som å skrive inspirerende meldinger og bytte skolisser.
1. Få et forhold til utstyret
«Ved å bygge empati for tingene vi eier, får vi har en enorm mulighet til å bygge en mer bærekraftig livsstil», sier Shelby Wauligman, løper og klesdesigner hos Nike. «Når vi har respekt for tingene våre, er det mer sannsynlig at vi forlenger levetiden deres også.»
Å bygge et forhold til løpeskoene kan være så enkelt som å sette i skreddersydde skolisser, skrive et personlig inspirerende sitat på dem, eller ha dem i kofferten når man skal ut å reise – som Raj Mistry, senior klesdesigner hos Nike, som har reist overalt med treningsskoene sine, fra slottsbyen Edinburgh til gatene i Hanoi.
Innstill deg selv og skoene dine på langsiktig suksess. Gjør som løperne Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora og Kelechi Okorie (fra venstre til høyre), og velg sko som vil fungere best for distansene, overflatene og løpstypene du skal bruke dem til.
2. Velg riktige sko for anledningen
Her er noen råd for neste gang du kjøper noe nytt: «Spør deg selv hva du vil ha ut av løpeturen din, ikke hva du vil ha ut av skoene dine», sier Jo Micheli, en Los Angeles-basert EKIN (vårt navn på eksperter på Nike-produkter, som også blir Nike baklengs).
For å få mest mulig ut av både skoene og løpingen, spør «hvorfor» før du kjøper. Ønsker du å nyte naturen? Terrengsko tåler steinete og variert terreng bedre. Hvis du vil tilbakelegge kilometerne på asfalt eller tredemølle, gir sko med demping bedre komfort.
London, England, juli 2021. For Dora Atim, som startet Ultra Black Running i fjor for at svarte kvinner og ikke-binære personer skulle bli med henne ut i løypene, er løping en kilde til egenomsorg og styrke. For henne er det en selvfølge å satse alt når hun gjør seg klar til å gjennomføre noen kilometer. «Jeg tror veldig på at du må se bra ut når du løper, ellers er det ikke bra for deg», sier hun. «Du må føle at du ruler antrekket ditt.»
London, England, juli 2021. For Dora Atim, som startet Ultra Black Running for at svarte kvinner, transpersoner og ikke-binære personer skulle bli med henne ut i løypene, er løping en kilde til egenomsorg og styrke. Det er derfor hun gjør hver del av prosessen – fra hydrering til å ta på seg klær – til en spesiell anledning. «Jeg tror veldig på at du må se bra ut når du løper», sier hun. «Du må føle at du ruler antrekket ditt.»
3. Reserver skoene for løping
«Hver sko har en forventet levetid, og hver gang de er på føttene lever de en del av livet sitt», sier Chris «Coach» Bennett, Global Head Coach for Nike. «Skoene dine er ikke så responsive lenger, og du har bare løpt 200 km? Ja, men du har bodd i dem i 500». Så neste gang du drar ut for å gjøre ærend, husk at hvis du gjør dem i løpeskoene kan det bety en løpetur mindre i det samme paret.
På samme måte, hvis du pleier å svi av dyrebare kilometre ved å gå i nye joggesko for å gå dem inn, kan du prøve dette tipset fra den profesjonelle mellomdistanseløperen Craig Engels i stedet: «Jeg tar faktisk innleggssålene fra gamle sko og legger dem i de nye», sier han og bemerker at de brukte innleggssålene bidrar til å forhindre krampe i føttene, slik at han kan begynne å løpe i det nye paret med en gang.
EKIN Jo Micheli viser riktig og feil måte å ta av seg løpeskoene på. Hver lille ting betyr noe!
4. Knyt opp skolissene
Når vi sier at disse tipsene er enkle, mener vi det! Selv om du bruker bare et par sekunder etter hver løpetur på å løsne skolissene, kan det ha noe å si for skoens levetid på lang sikt.
Hver gang du tar av deg skoene uten å knyte dem opp først, kan det slite på den strukturelle integriteten i hælkappen. «I det du begynner å bryte ned hælen, begynner løpeturene dine å bli dårligere», advarer Jo. Denne vanlige uvanen kan også føre til at du presser foten ned i en allerede knyttet sko før neste løpetur, og dermed dobler skaden på skoene, i tillegg til å gi deg selv dårligere støtte på turen. Så ta deg tid til å knytte skikkelig, av hensyn til både skoen og foten din. Vinn-vinn.
Er ikke lisser noe for deg? Du kan også vurdere sko som tas enkelt på og av fra Nike FlyEase, eller prøve å tilpasse et par fra Nike By You, med justerbart lissesystem på utvalgte modeller.
Tørre sko er glade sko. Den London-baserte løpetreneren Amritpal Ghatora viser en enkel måte du kan hjelpe skoene dine med å motstå fuktighet og bakterier på: Du kan fylle dem med avispapir etter bruk.
5. Ikke glem å tørke
Ukontrollert fuktighet kan forkorte levetiden til en sko drastisk. «Bakterier bygger seg opp der inne. Du må huske at du svetter i skoene, du løper gjennom bekker og sølepytter», forklarer Coach Bennett. «En av grunnene til at sko ikke når 50 eller 60 mil, er ikke at de har mistet funksjonaliteten, dempingen eller responsen – de bare stinker.»
For å hindre stanken, sørg for at skoene dine får tørke etter hver løpetur. Start med å oppbevare dem på et sted med god lufting.
Ekstra fuktig? Gå et skritt videre ved å fylle skoene med krøllete aviser for å absorbere vann og fremskynde tørkeprosessen. Raj, klesdesigneren, oppbevarer til og med en bøtte ris i garasjen bare for å tørke sko – litt som trikset du sannsynligvis har brukt for å trekke ut fuktighet fra en våt mobiltelefon.
Et tips som de fleste løpere vi snakket med, er enige om, er å droppe tørketrommelen. I følge våre kvalitetsingeniører (teamet som tester Nike-produkter og utsetter dem for elementene i et spesielt laboratorium), er høy varme ikke ideelt for lim og bindemidler som holder skoene sammen.
6. Gi skoene en pause – og vurder en rotasjon
Løpesko trenger også hviledager. «[Det er som] å gi dem restitusjon», sier maratonløper og trener Amritpal. «Gi dem en nedkjølingsperiode etter løpeturen, så er de klare for neste gang.»
Hvor lenge må de hvile? Ikke mindre enn 24 til 48 timer, ifølge våre ingeniører. De sier at selv om skoens eksakte restitusjonstider er avhengig av flere faktorer (materiale, vekt, terreng, avstand), vil det å gi skummet i mellomsålene god tid til å dekomprimeres etter en løpetur, gjøre at de vil støtte deg fullt ut på din neste tur og beholde mer respons over tid.
Hvis du løper oftere enn det, har du god grunn til å starte en skorotasjon. Selv om det å skaffe seg et annet par er en forhåndsinvestering, er det en som kan bidra til å sikre at skoene holder seg i toppform så lenge som mulig, og unngår en tidlig grav på grunn av overforbruk.
London, England, juli 2021. Etter en pause under pandemien håper Dora å gå tilbake til ukentlige terrengløp med gruppen, der deltakelsen før lockdown var så mange som 30 til 40 personer. «Svarte kvinner trenger denne plassen bare for å være seg selv, fordi vi hele tiden må endre måten vi skal passe inn i en fortelling på, eller hele tiden blir ekskludert eller ikke blir sett», sier hun. «Dette er for dem. Det har blomstret opp til noe så fantastisk.»
London, England, juli 2021. Etter en pause under pandemien håper Dora å gå tilbake til ukentlige terrengløp med Ultra Black Running, der deltakelsen før lockdown var så mange som 30 til 40 personer. «Svarte kvinner trenger denne plassen bare for å være seg selv, fordi vi hele tiden må endre måten vi skal passe inn i en fortelling på, eller hele tiden blir ekskludert eller ikke blir sett», sier hun. «Dette er for dem. Det har blomstret opp til noe så fantastisk.»
7. Endre terreng
«Alle overflater er ikke like», påpeker Coach Bennett. «Du trenger ikke så mye demping når du løper på gress. Det gjør noe av arbeidet for deg.» Når du har mulighet for det, foreslår han å variere med mykere overflater (gress, stier, bane, strand) for å gi utstyret og kroppen en pause. Det er et tips han pleide å gi løperne han trente på videregående, fordi det ofte ikke var mulig for dem å bruke penger på flere par joggesko. Men selv eliteløpere som Craig sverger fortsatt til det.
«Vi løper 100 til 150 km i uken, og målet er å finne en myk overflate», sier Craig om sitt lagtreningsprogram, og legger til at hans foretrukne baneunderlag er cinder. «Hvis du løper på betong, komprimerer du [skoene] mye mer.»
Kjenn tallene dine – særlig antallet kilometer du har løpt. EKIN Jo Micheli demonstrerer hvor enkelt (og automatisk) det er å holde styr på det med Nike Run Club-appen. Andre ganger velger Jo en mer analog metode: merking av nye sko med en «fødselsdato» og antatt antall kilometer per måned etter det.
8. Følg med på hvor langt du har løpt
Når det er snakk om løpesko, er alder bare et tall. Hvor lenge du har hatt dem, har mindre betydning enn hvor mange kilometer du har løpt i dem. Som Coach Bennett sier: «Det er ikke en kartong med melk» – de har ikke en utløpsdato, så børst støvet av et gammelt par som ikke har blitt mye brukt. Men når du er i gang, må du følge med på hvor langt du har løpt i dem.
En enkel måte å gjøre det på? Bruk Nike Run Club-appen. Tagg skoen din (eller skoene!) og et kilometermål, så sporer appen automatisk kilometerne for hver løpetur og varsler deg når du når målet ditt.
Selv om antallet tilbakelagte kilometer ikke er det eneste som bestemmer skoens levetid, er det den enkleste måten å måle skoens omtrentlige status på. Ifølge Nikes kvalitetsingeniører er de fleste av våre skodesign testet for å vare omtrent 300 til 500 kilometer. Dette er minimum – så hvis du treffer det merket og skoene dine fortsatt ser bra ut og føles bra, behøver du ikke kaste dem ennå! De kan ha mer futt igjen.
Kjenn kroppen din, kjenn utstyret ditt. Tidligere konkurranseløper og nåværende Nike-butikkatlet Danielle Girard viser viktigheten av oppvarming og nedkjøling for å identifisere eventuelle kilder til smerte.
9. Skopleie er egenpleie
I det øyeblikket mindre smerter slår inn, begynner noen løpere umiddelbart å lete etter et nytt par sko. Men løper Danielle Girard oppfordrer utøverne hun hjelper, til å undersøke rutinene sine før og etter løping før de skaffer seg nye sko.
«Blir leggene dine veldig ømme etter hver løpetur?» spør Danielle, som fremdeles er en ivrig løper. «Det kan være fordi skoene dine er slitt og du trenger mer demping – eller det kan bare være fordi leggene dine er stramme og du må strekke dem ut litt mer.» Med andre ord, kanskje det er deg, og ikke skoene som trenger en justering.
Jo mer du løper, desto mer vil du være i harmoni med kroppen og utstyret, og i stand til å feilsøke problemer etter hvert som de oppstår. I mellomtiden må du huske å sjekke oppvarmings- og nedkjølingsrutinene dine før du trekker konklusjoner om skoene dine – og selvfølgelig, nøye følge med på gjentagende eller kontinuerlig ubehag.
London, England, juli 2021. «For meg handler bærekraft om utstyret ditt. Gir du det videre? Hvor ofte kjøper du nytt?» Enda en måte å forlenge levetiden på er å ta seg tid til å rengjøre skoene ordentlig, enten det er med en rask børst etter hver løpetur eller en dypere vask. «Jeg har en vaskedag for skoene mine bare for å få mest mulig ut av dem», sier Dora. «De ser helt nye ut, og jeg blir helt sånn 'Ja! Jeg trenger ikke å kjøpe nye'.»
«For meg handler bærekraft om utstyret ditt. Gir du det videre? Hvor ofte kjøper du nytt?» spør den London-baserte løpetreneren Dora. Enda en måte å forlenge levetiden på er å rengjøre skoene ordentlig, enten det er med en rask børst etter hver løpetur eller en dypere vask ved behov. «Jeg har en vaskedag for skoene mine bare for å få mest mulig ut av dem», sier Dora. «De ser helt nye ut, og jeg blir helt sånn 'Ja! Jeg trenger ikke å kjøpe nye'.»
10. Vit når (og hvordan) du skal vaske
«[Rengjøring av skoene] er nødvendig for å unngå at støv og smuss blir fanget i sømmer eller områder der du ikke vil ha det. Det handler om materialenes levetid», sier Rikke Bonde, materialdesigner hos Nike og ivrig ultraløper. «Hvis du vasker dem, varer de lenger.»
Noen løpere vi snakket med, liker å rengjøre skoene med mild såpe og vann, som Kelechi Okorie, London-basert skribent og TrackMafia-klubbmedlem som tar sikte på et «skobad» én gang i måneden.
Andre velger lettere teknikker for å holde skoene rene. Nike-designer Shelby foreslår å tørke av eventuell gjørme i gresset, bruke en pinne til å rense sålene og bruke en klut når det trengs.
Mange spør om du kan vaske skoene dine i en vaskemaskin, men løperne vi snakket med, foretrekker å ta seg tid til å vaske skoene for hånd. Tenk på det som en mulighet til å få et dypere forhold til skoene dine (se tips nummer én).
Ikke vær redd for å utføre små reparasjoner selv. Ovenfor syr materialdesigner Rikke Bonde sammen en liten rift. Hun kaller det «reparasjon» – en mulighet til å bevisst koble deg til deg selv og utstyret ditt.
11. Reparer det du kan
Løpesko er komplekse, men det trenger ikke være komplisert å reparere dem. «Hvis noe går i stykker, men den generelle strukturen fortsatt er god, vil jeg reparere dem», sier London-løperen Kelechi, som lærte seg å sy en rift i den ene Epic React-skoen sin ved å se en YouTube-video om syteknikker. «Alt kan Googles».
Selv om store reparasjoner bør overlates til en profesjonell, er små reparasjoner av overdeler og yttersåler noe alle løpere kan få til. Noen ganger er det like enkelt som å bytte ut frynsete skolisser, eller å forsterke områder med høy friksjon med et stykke sølvtape.
«Jeg er ikke så fin på det med tingene mine», sier Rikke, materialdesigneren som har med seg et reparasjonssett på sine ultraløp. «Jeg vet at hvis jeg gjør en god jobb, eller hvis jeg i det minste prøver, kan jeg enten bruke den eller reparere den igjen.»
Livet går videre. Det er ikke sikkert at de gamle skoene dine kan brukes i konkurranseløp lenger, men du kan fortsatt bruke dem til hverdags eller når du jobber i hagen, slik coach Bennett gjør. Bare vit når den dagen kommer ved å gjenkjenne tegnene, som Amritpal Ghatora demonstrerer.
12. Forstå og feire når skoen må pensjoneres
«Målet er ikke å forlenge skoens levetid for alltid. Det er å forlenge den så lenge den er designet for å vare», sier trener Bennett. «Vi prøver ikke å vekke en død sko til liv igjen».
Så hvordan vet du når det er slutten for skoen? Vel, det er flere faktorer å vurdere. Først: Hvor langt har du løpt i dem? (Husk: 300 til 500 km er en generell anbefaling ifølge våre kvalitetsingeniører.) Se deretter på skoene og kroppen din. Sko som viser synlige tegn på slitasje? Sålemønster som er nedslitt? Opplever du en mindre responsiv følelse, eller trenger du en lengre restitusjon enn vanlig etter en løpetur? Hvis dette høres ut som deg, så … gratulerer! Du har gitt skoene dine et langt og tilfredsstillende liv. Vær stolt. Og slutt å løpe i dem.
Selv om de ikke vil være med deg å løpe mer, trenger ikke dette å være farvel for alltid. Hvis de gamle skoene dine fortsatt er i brukbar stand, kan du vurdere å gi dem en ny karriere som hverdagssko eller til hagearbeid, eller donere dem til en ny eier som trenger dem. Når de virkelig er utslitt, kan du levere alle slags sportssko i utvalgte Nike-butikker som deltar i resirkuleringsprogrammer.
Nå som du vet det – gi det videre
Dine daglige vaner har betydning – tenk på den forskjellen våre kollektive handlinger kan gjøre når vi alle jobber sammen. Så hvis du har lært noe nytt her om hvordan du skal ta vare på skoene dine, del det med andre!
«Løpesamfunnet er et flott sted å gjøre dette, fordi det er fullt av virkelig hensynsfulle individer som liker å komme seg ut for å løpe. Den forbindelsen til miljøet er innebygd i oss, sier Nike-designeren Shelby, som løper for å rense tankene og holde seg inspirert. «Normaliser å ta vare på tingene du eier. Jo flere mennesker som gjør dette, jo mer vil kulturen endres.»
Brakt til deg av Move to Zero: Nikes reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid.
Tekst: Emily Jensen
Fotografi: Holly-Marie Cato