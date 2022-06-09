Sommeren 2020 befant den London-baserte løpetreneren Dora Atim seg på den engelske landsbygda.



«Jeg begynte bokstavelig talt å gråte midt i skogen», husker hun. «Men det var en følelse av lettelse og glede, jeg kunne ikke fatte at jeg hadde tilgang til dette.»



Reaksjonen hennes gir mening. Når du løper et sted og ser skjønnheten og opplever hvor mektig det er, er det bare naturlig å ville bevare det.



Den gode nyheten er at det å ta bedre vare på planeten på mange måter er som å bli en bedre løper: De daglige vanene dine betyr noe. Selv noe så lite som å vedlikeholde joggeskoene dine slik at de varer lenger, kan ha mye å si over tid hvis det betyr at det er mindre sannsynlig at du kommer til å kjøpe nye før du virkelig trenger det.



Så vi spurte vårt globale nettverk av løpere, fra de profesjonelle idrettsutøverne til de lidenskapelige designerne, hvordan de får mest mulig ut av utstyret sitt. Vi har ikke alle svarene, men det er mye vi kan lære av hverandre – så sjekk ut våre favorittinnspill nedenfor og finn det som fungerer for deg. La oss gjøre dette sammen.