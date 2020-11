Kom i gang med utholdenhetstrening

Alt som får i gang sirkulasjonen din, får i gang kampcellene dine, og «det skal virkelig ikke mye til», sier Nieman. Han anbefaler en daglig gåtur i et friskt tempo. Hvor lenge bør du holde på? Nieman sier at 30 til 75 minutter med jevn kondisjonsbevegelse er ideelt. Regelmessig kondisjonstrening gir ikke bare den umiddelbare sirkulasjonseffekten, det kan også gjøre hjertet ditt sterkere slik at blodet pumper jevnt og trutt hver dag.



Løping har samme type fordeler, så hvis du trives med et raskere tempo, er det bare å løpe. Bare husk at det å trene mye hardere eller å løpe mye lenger enn du er vant til, kan gjøre immunsystemet ditt utsatt (det var den belastningen igjen). Et godt eksempel: En viktig studie fra 1987, som fortsatt er den største av sitt slag, fant at sjansen for at maratonløpere ble forkjølet, fikk influensa eller sår hals uken etter et løp var nesten seks ganger så stor som for ikke-løpere.



Pass på at du holder deg til en treningsplan som gradvis øker distansen og hastigheten din over tid hvis du trener til et distanseløp (det kan for eksempel være tolv uker for et halvmaratonløp og 20 for et helt, avhengig av formen din). Virtuelle løp kan også være tryggere fordi de gjør deg mindre utsatt for basiller, legger Nieman til. Og hvordan du spiser før treningsløp og konkurranser, kan også utgjøre en stor forskjell. Glukose (et sukker i karbohydrater) er et viktig næringsstoff for immunceller. Derfor er det viktig å fylle på med riktig mengde karbohydrater før, under og etter utholdenhetstrening slik at du kan holde deg sunn og frisk, sier han. Selv om du holder på i mindre enn 75 minutter, kan det ikke skade med naturlige sukkerkilder, slik som frukt og/eller fullkorn, både før og etter aktiviteten.