Du er ikke alene. Mange, mange løpere får angst, særlig rett før et løp.



Uheldigvis for konkurranseatleter kan denne angsten føles som den er i luften vi puster inn. Og i blant er den på en måte det. Det er fordi utøvere elsker å snakke om konkurranse: hvem vi løper mot, personlige rekorder og hva som står på spill. Hvis mange atleter blir med på samtalen, kan det virke som om angsten omringer deg.



I blant skaper atleter denne atmosfæren helt uforskyldt. Andre ganger er det med overlegg. Noen løpere bruker angst som et våpen for å distrahere og ødelegge for andre utøvere. Det skjer, og det må du være klar over.



Da jeg var i VM i 1987, hadde jeg æren av å konkurrere mot noen fantastiske atleter, og en av dem brukte en utrolig metode for å distrahere motstanderne før løpet. Han gikk til startstreken og sparket blokkene så hardt at selv noen på andre siden av stadion kunne høre det. Det var en bevisst strategi, tror jeg – og svært effektiv.



Med andre ord er det mulig at angsten du føler før et løp, stammer fra omgivelsene dine. Det første trinnet er derfor å endre omgivelsene. Vær oppmerksom på hvem som prater ustanselig om konkurranser, og hold dem litt på avstand. Prøv å lytte til musikk, det roer meg alltid ned før et løp. Selv å lese på kveldene kan gjøre at du tenker på noe annet. Se på det som trening for å endre fokuset ditt ved startstreken.