Jeg startet med å løpe hinderløp der jeg hoppet over vann og hindre. Både kropp og sinn må jobbe sammen hvis du skal komme deg over neste hinder. Denne troen er basisen for hele tilnærmingen min som løpetrener. Jeg vil at løperne mine skal være klar over hvordan armene svinger, hvordan benene beveger seg og hvor blikket deres er rettet. Selv i et langdistanseløp der det kan føles ukomfortabelt å være bevisst på inntrykkene, bør kropp og sinn alltid være synkroniserte. Når de er det, kan utøverne løpe smartere, ikke hardere.



På en måte er angsten din et hint om at du må være våken og følge med. Hvis du trener deg opp til å fokusere på hvordan kroppen beveger seg når du føler deg engstelig, har du et verdifullt verktøy som gjør at du kan prestere under press. Det virker kanskje ikke mulig akkurat nå, hvis angsten er en skrikende stemme som ber deg om å få panikk. Men hvis du bruker alle teknikkene vi snakket om – hvis du holder deg unna stressende samtaler, roer ned med musikk og bøker og tar en lederrolle på laget ditt – blir kanskje angsten roligere og roligere til du så vidt klarer å høre den.



Og da kan du lytte til denne lave stemmen som en beskjed. Den sier at nå er det på tide å fokusere. Nå er det på tide å puste. Nå er det på tide å fokusere fullstendig på øyeblikket. Angsten går kanskje aldri helt bort, men den kan endre karakter. Og da finner du kanskje ut at du har nytte av denne nye og bedre versjonen av den.



Coach Sang