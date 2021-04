Svar:

Kondolerer så mye – veldig leit å høre. Dette er et stort tap.



Du er den du er på grunn av moren din. Og det å være tennisspiller er en del av det.



Jeg håper du vet at det er greit å sørge over henne. Og det er greit at du ikke vil spille tennis akkurat nå fordi ting har forandret seg så mye. Forandring er nesten alltid ukomfortabelt.



Jeg opplevde en annen form for tap for to år siden. Jeg hadde en spontanabort, og det var veldig tøft. Jeg hadde så mye håp knyttet til det svangerskapet. Jeg vet at det ikke er det samme, men jeg ser for meg at når du mister en forelder når du er ung, så føler du kanskje også at du mister håp. Dere har lagt alle slags planer sammen, men nå er den personen borte.



Men hun er ikke helt borte, er hun vel? Hun er fremdeles i hjertet ditt, og på den måten er hun fortsatt der for deg.





Jeg er også mor – jeg har en fem år gammel gutt og en nyfødt jente – og jeg vet at om noe skulle skje med meg, så ville jeg ønske at de skulle fortsette. Når du tenker på moren din, må du tenke på hva hun hadde ønsket for deg. Det høres ut som om hun elsket å være en del av idrettshverdagen din og se deg spille. Om det er sant, kan du bruke det som motivasjon for å fortsette. Bruk kjærligheten din for henne som glød. Du kan hedre henne ved å gruse noen, ikke sant? Jeg tror hun hadde likt det. Jeg tror på sånne ting! Gi alt du har.



Dette høres kanskje rart ut, men noen ganger tenker jeg på hva moren min hadde ønsket for meg etter at hun forlater oss.



Jeg vet at hun hadde gitt meg en omgang om jeg hadde sittet der og grått over henne. Jeg sier ikke at du ikke skal gråte! Det bør du. Jeg hadde definitivt gjort det. Men om jeg bare gråt, hadde min mors spøkelse startet brannalarmen i huset mitt, og jeg hadde innsett at det var hun som ropte til meg: «Adia, kom deg opp og kom i gang!»