La oss si at jeg har en løper som løper 5000 m på 13:30. Og la oss si at hen skal delta i en konkurranse der 20 prosent av atletene løper distansen på under 13 minutter. Burde hen bry seg om de 20 prosentene? Nei, hen bør konsentrere seg om det realistiske målet om å presse sin egen tid ned til 13:20. Når du justerer målene basert på hva andre får til, ender det kanskje med at du presser deg selv for hardt for fort – og det øker sjansen for at du blir skadet, mister motet eller utvikler en mental sperre.



Men når du fokuserer på det du kan få til, fjerner du noe av presset på deg selv. Selv når du er midt i en konkurranse med mye press kan du snakke med deg selv og si: «Nå har jeg muligheten til å presse meg, til å forbedre meg.» Etter hvert skjønner du kanskje at du ikke må være bedre enn alle de andre, bare litt bedre enn du selv var i går. Med det i tankene oppdager du kanskje at du kan glede deg over seirene til lagkameratene dine også.



Jeg begynte faktisk å veilede andre mens jeg fortsatt løp profesjonelt, og noen ganger veiledet jeg faktisk de lagkameratene som jeg senere skulle konkurrere mot i individuelle konkurranser. Jeg endte faktisk opp med å veilede en av dem, Bernard Barmasai, mot å sette en verdensrekord i hinderløp i 1997. Tilfeldigvis satt jeg personlig rekord i det samme løpet.