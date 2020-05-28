Lær å sette deg mikromål
Veiledning og ernæring
av Betina Gozo
Slik gjør du de store drømmene dine til gjennomførbare og oppnåelige oppgaver.
Vi har alle satt oss mål tidligere. Å sette seg mål er den enkle biten, fordi det kan være morsomt å drømme store drømmer. Å følge opp og gjøre drømmene til virkelighet? Det er det som er vanskelig.
Mitt råd er å dele opp det store målet ditt i mer spesifikke, gjennomførbare mikromål.
Jeg har for eksempel kunder som sier at målet deres er «å komme seg i form». Det er et flott og stort mål. Men det er lett å utsette starten til i morgen fordi du ikke har noen tidsfrist, og det finnes ingen kvantitativ måte å måle om du når målet eller ikke på.
Så jeg ber kundene mine om å grave dypere og være mer spesifikke. «Jeg vil komme meg i form, så jeg skal begynne å trene.» OK, vi nærmer oss, men det er ikke spesifikt nok enda.
«Hva er det minste mikromålet du kan bryte ned det store målet til?»
Betina Gozo
«Jeg vil komme meg i form, så jeg skal begynne å trene tre ganger i uken den neste måneden.» Boom! Dét er et mål du kan oppnå.
Eller kanskje du sier at målet ditt er «å spise sunnere». Når du sier det på den måten er det nesten så vagt at det blir for stort å skulle oppnå.
Hvilke grunnleggende og sentrale ting kan du gjøre som vil hjelpe deg med å nå det store målet? Gjør de tingene til de bittesmå mikromålene dine.
Gjør det om til «jeg skal kutte ut brus denne uken.» Eller «jeg skal bytte ut sjokoladen jeg pleier å spise om kvelden, med en frukt denne uken». Jeg kan garantere at hvis du sier til deg selv, «jeg får ikke spise sjokolade», så kommer du til å ha det fælt. Det er en begrensning, ikke et mål. Prøv heller å omformulere det til noe du gjør for å kunne oppnå det store målet ditt.
Hvis du stadig oppnår mikromålene dine – å trene tre ganger i uken, eller å bytte ut godteri med frukt – vet jeg at du kommer til å se store resultater.