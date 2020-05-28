Lær å sette deg mikromål

Vi har alle satt oss mål tidligere. Å sette seg mål er den enkle biten, fordi det kan være morsomt å drømme store drømmer. Å følge opp og gjøre drømmene til virkelighet? Det er det som er vanskelig.

Mitt råd er å dele opp det store målet ditt i mer spesifikke, gjennomførbare mikromål.

Jeg har for eksempel kunder som sier at målet deres er «å komme seg i form». Det er et flott og stort mål. Men det er lett å utsette starten til i morgen fordi du ikke har noen tidsfrist, og det finnes ingen kvantitativ måte å måle om du når målet eller ikke på.

Så jeg ber kundene mine om å grave dypere og være mer spesifikke. «Jeg vil komme meg i form, så jeg skal begynne å trene.» OK, vi nærmer oss, men det er ikke spesifikt nok enda.