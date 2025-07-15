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Sett fart på fremtiden

Nike Teens
Sist oppdatert: 15. juli 2025
3 minutters lesing

Tenk fremtidsrettet med en passform som er like elegant som den er enkel. Svart, hvitt og nøytrale farger er tidløse elementer som får et tøft preg med detaljer i metallic og neon. Vær utstyrt og klar i effektive silhuetter. Dette er en stil som er laget for det du har foran deg, enten du skal trene eller oppdatere hverdagslooken.

Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse

Marker deg

Sett i gang: Tenk på hva plaggene skal brukes til. Nike Pro-leggingsen og Dri-FIT-singleten gjør at du kan bevege deg med selvtillit. Gjør det elegant med mørke nøytrale farger og et innslag av neon.

Sørg for at du fortsetter: Gjør looken funksjonell med lag, f.eks. Nike Sportswear Therma-FIT-vesten, slik at du kan ha det komfortabelt uansett hva dagen byr på.

✅ Gi det noe ekstra: Fullfør looken med et metallisk preg. Smykker, negler og håraccessories er detaljer som får deg til å stråle.

Forbli ikonisk i disse skoene ❤️‍🔥

Forbli ikonisk i disse skoene ❤️‍🔥

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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
3/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
4/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
5/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
6/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
2/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
3/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
4/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
5/7
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
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Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse
Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse

«Jeg liker at buksen beveger seg rundt meg og med meg når jeg danser. Den er lun og søt på samme tid.»

Fleur

Danser

Nike Teens – sett fremtiden i bevegelse

Høytfungerende mote

Sett sammen looks som holder tritt med måtene du beveger deg på. Med alt fra Nike Sportswears vevde bukse til Nike Sportswear-jakken som får deg til å stråle, kan du gi antrekket det lille ekstra slik at du får selvtillit til å sette i gang med alt som måtte komme.

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Opprinnelig publisert: 15. juli 2025