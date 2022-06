Renee Montgomery: Moves Become Movements

Renee tok beslutningspåvirkningen sin til nye høyder som leder for Atlanta Dream, og hun bestemte seg for å etablere en ny æra innen kvinnelig basket – en der en svart, kvinnelig LGBTQ+-atlet kan lede et lag og en bevegelse på samme tid. Hun grunnla Renee’s Runs, en kvinnelig spontanliga i Atlanta i Georgia, for å utvikle det kvinnelige basketmiljøet og sende ballen videre til neste generasjon med atleter. For mange kvinner – fra hobbyspillere til tidligere profesjonelle atleter – er Renee’s Runs et sted der de kan styrke hverandre, knytte bånd og vokse. «Vi jobber sammen og vi bygger sammen, og for meg er det målene», sier Renee.



I en verden som ønsker å definere atleter etter prestasjonene deres på banen, viser Renee oss at noen ganger er det bevegelsene vi foretar oss utenfor banen, som endrer spillet for godt. «Jeg viet livet mitt til basket fordi jeg elsker det. Og jeg følte det var en mulighet for meg å gjøre andre ting. Men alle små bevegelser mennesker legger til, fortsetter bevegelsen og momentumet. Det øyeblikket trenger ikke å være en protest. Det øyeblikket kan være hva som helst. Du må bare skape det.»