One on One: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

SF: Utprøvingen er der for at man skal bli kjent, men alle er ekstremt fokuserte, for ingen vil være en del av det laget som skuffer USA. Alle er fokusert og opptatt av å vinne. Det er et press, for du må prestere ditt ypperste. Når vi er sammen, er alle enige om at dette ikke handler om oss selv, men om laget og hvordan vi kan vinne gullmedaljen.



NC: I ligaen har du stjernespillere på alle lagene, og du vet at de skal få de fleste skuddsjansene og gjøre X, Y og Z. Når du spiller for USA Basketball, handler det ikke om hvem som er den beste spilleren, eller at du føler at du hadde et bra skudd. Det er sånn: «Er dette det beste for laget? Kommer dette til å hjelpe laget til å vinne?» USA er flinke til å kommunisere det til oss, og spillerne gjør en god jobb i måten de tar det med seg på, og skjønner at det ikke handler om «meg». Vi er her for å vinne en gullmedalje for oss, for USA, for laget vårt.