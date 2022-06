One on One: Fran Kirby og Jordan Henderson

Fran: Jeg er ikke helt sikker. Jeg føler at det er vanskeligere å komme tilbake etter et tap enn det er å vinne noe. Jeg har vunnet serien noen ganger sammen med Chelsea, og jeg har gledet over det hver eneste gang, men de siste årene har jeg prøvd å lære meg selv til ikke å ta for mye av når jeg har medvind og til ikke å synke så dypt når det ikke går så bra. Hvis ikke blir det en emosjonell berg-og-dal-bane. Evige bølger av sorg, lykke, sorg, lykke … slike følelser påvirker hele livet. De påvirker alt du liker å gjøre, eller det du likte å gjøre før.



Jordan: Nettopp. Jeg mener at dette er svært viktig for atleter – ikke gå for høyt eller lavt. Når jeg ser tilbake, kan jeg si at det er lettere å reagere på tap – Champions League-finalen vi tapte mot Real Madrid eller da vi mistet seriemesterskapet. Det gjør utrolig vondt der og da. Fokuset blir da: «Vi må gjøre alt dette på nytt og så gå enda et skritt videre.» Etter et tap får du den gløden du trenger for å rette opp i det.



Fran: Vi holder på i en bransje hvor det må være en vinner og en taper, og du kan ikke alltid vinne. Jeg føler det naturligvis på kroppen når jeg taper. Jeg liker ikke å tape. Jeg er svært konkurransepreget, selv på trening. Jeg vil vinne. Men jeg har blitt nødt til å omdanne følelsen etter et tap til lærdom.



Jordan: Jeg vet hva du mener. Jeg mener at hvis du skal være vellykket, må du lære deg å tape. Det kommer med erfaring: Du må føle på tapet. Du må gå gjennom en tid med motgang. Da jeg var en ung på laget i Liverpool var den motgangen jeg gikk gjennom, en viktig del av historien og utviklingen min. Det gjør det sterkere. Du forbereder deg på å gjøre det bedre neste gang. Når jeg ser tilbake lurer jeg på om dersom Liverpool ikke hadde tapt i finalen mot Real Madrid, hadde vi da klart å vinne Champions League året etter? Dersom vi ikke hadde tapt Premier League på den måten, hadde vi da klart å vinne året etter?