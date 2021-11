Allerede før hun begynte å vurdere aktivisme, var 15 år gamle Garima Thakur fra Bhopal i India bevisst på klimaendringer og ødeleggelsene fenomenet bringer med seg verden over. Da hun som 13-åring så de uhyggelige bildene i dokumentaren «Before the Flood», hvor Leonardo DiCaprio står for fortellerstemmen, satt hun igjen med en følelse av depresjon og «miljøangst». Hun innså at den globale klimakrisen ikke bare gjaldt andre steder og for andre mennesker. Hun så plutselig tegn på miljøødeleggelser overalt rundt seg, selv i hjembyen og hjemlandet.



«Jeg begynte å se filmens budskap i de minste ting. Et bildekk i flammer langs veien, et tre som ble felt, folk som sto i kø for å hente vann til familien sin», sier Garima. «Dette er tegn på krise, og i India ser du disse tegnene overalt. Det går ikke an å ikke se dem.»



Garima tenker tilbake på en bekk i nærheten av huset til bestemoren hennes i Bilaspur-distriktet i den fjell- og skogrike staten Himachal Pradesh. «Jeg pleide å dra dit med søskenbarna mine. Det var svært få mennesker der, og vi kunne leke som vi ville. Det var fisk i vannet», minnes hun med varme i stemmen.



I dag er det kjære stedet fra barndommen hennes dekket over med asfalt. Der hvor det før var en bekk full av liv, er det nå «bare en stillestående vannmasse ved siden av en vei», sier Garima. «Jeg var rundt 11 da den veien ble bygget. Jeg hadde bare besøkt bekken i et par år, men da jeg så hva som hadde hendt med den, så reagerte jeg.»