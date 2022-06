The Kinjaz er en familie av bevegelses-ninjaer

Gruppens navn kombinerer det som er viktigst for dem. «Kin betyr familie, men det er også det [greske] rotordet for bevegelse, som i kinetisk. Så 'familie av bevegelsesninjaer' er måten vi smeltet det sammen på for å lage Kinjaz», forklarer Mike.



«Vårt felles mål er å dyrke ‘familiebånd for enhver pris’, å støtte og løfte hverandre for å nå vårt høyeste kollektive potensial», sier Anthony Lee.



Denne følelsen av å forene formålet er spesielt viktig med så mange forskjellige gründerområder for merkevaren: De har også en kleslinje, en produksjonsarm for arrangementer, til og med et nudelselskap. Men den konsistente rytmen som holder alt sammen, er dans.



«Det jeg synes er så forfriskende, er at når vi er superstresset og kommer inn i et rom og finner tid til en økt, så bare danser vi, spiller god musikk og har det gøy sammen likevel», sier Vinh Nguyen. «Akkurat det er samlende for oss – bare det å bli minnet om hvorfor vi gjør det. Det er for hverandre og for kjærligheten vi har til dans.»