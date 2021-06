I det øyeblikket det ble bestemt at begge ligaene skulle spille i bobler, ble basketball verdens største scene for sosiale rettferdighet. Hvordan snakket spillerne om det? Hvordan bestemte du deg for å knele eller ikke? Eller hva skal du ha på trøyene?



Jordin Før vi bestemte oss for at vi faktisk skulle ha en sesong, visste vi at vi først og fremst måtte forplikte oss til «Say Her Name»-kampanjen. Når det gjelder å knele eller ikke, var det opp til hvert lag. Jeg vet at for [Seattle Storm] ønsket vi ikke å være ute på banen når nasjonalsangen ble spilt. Så hver gang nasjonalsangen ble spilt, gikk vi tilbake til garderoben og gikk rett ut igjen før start. Gjennom sesongen snakket vi om hvordan vi kunne være med å bruke stemmen vår for å få folk til å gå ut og stemme. Vi ønsket også at folk skulle være klar over hva som foregår i landet, mens vi kjempet for en svart kvinne som har vært offer for politiets brutalitet.



Jrue: Det er viktig å ha samtaler mellom lag og spillere. Vi knelte fordi vi følte at det var et tegn på enhet. Begge lag bestemte seg for å gjøre det. Vi ønsket å bli enhetlig i alt vi gjorde, og vi ønsket å være der for de gutta som ikke ønsket å knele. Det var ikke noe sinne eller noe mot dem. Det handlet bare om å være samlet, og i slike situasjoner var grunnen til at jeg kom tilbake for å spille at dette var større enn basketball. Det handlet om de vi så som ble utsatt for vold. Bare det å kunne representere det og holde samtalen i gang, fortelle folk at kulturen vår gjør så mye for verden, og vi vil fortsette å gjøre det.